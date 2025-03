Women, Girelli: “Messaggio a Soncin? No, per me stessa, per la Juve”

Dopo la vittoria contro la Roma nella Poule Scudetto l'attaccante della Juve Women Cristiana Girelli è intervenuta in conferenza stampa

Intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma nella Poule Scudetto l’attaccante della Juve Women Cristiana Girelli ha detto: “Sono sempre tre gol ma sono contenta della prestazione delle ragazze. Abbiamo fatto una partita di sofferenza, da squadra, siamo andate in svantaggio ma siamo rimaste in partita ed era fondamentale. Era fondamentale per il nostro obiettivo, ci sono ancora 7 partite che affronteremo come una finale. Faccio una dedica a noi, a chi è arrivato quest’anno e chi c’era con noi in questi due anni. Sono stati due anni di sofferenza, li abbiamo usati come lezione. Sono contenta che la Juve sia lì, dobbiamo portare a termine il nostro lavoro perché ce lo meritiamo”.

Juve Women, le parole di Girelli

“Ci sono stagioni in cui ho segnato di più ma è una stagione diversa. Mi sento bene, fisicamente sto bene. È anche più facile perché un attaccante quando è in fiducia gli riescono cose che altre volte non succedono. Ho la fiducia e cerco di ripagarla in campo. Vado al campo ogni giorno per migliorarmi fisicamente e tecnicamente. Messaggio a Soncin? No, per me stessa, per la Juve. Lottare sempre per qualsiasi maglia che indosso, questa è la mia seconda pelle ma la Nazionale la sogni fin da bambina. Sono contenta che oggi sia andata così, sono state cose bellissime”, ha concluso. Nel frattempo arriva un’indiscrezione bomba: offerta da 80 milioni per… <<<