Moggi: “La Juventus ha riconosciuto il lavoro di Allegri”

Luciano Moggi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri: per l'ex presidente, il club avrebbe fatto bene a difenderlo

Intervistato a Radio Bianconera, Luciano Moggi ha parlato dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: “Sono contento che la Juve sia venuta in sua difesa. Hanno fatto quello che io ho fatto con Carlo Ancelotti all’epoca. La Juventus ha riconosciuto il lavoro di Allegri. Sono soddisfatto di quello che ha fatto la Juventus, perché hanno detto che Allegri sta sviluppando giovani giocatori che possono essere la base della squadra in futuro. Hanno anche ricordato che la Juventus è attualmente terza in classifica e ha fissato l’obiettivo di vincere la Coppa Italia. Questa è la strada da seguire. Tuttavia, alla fine dell’anno, le cose potrebbero cambiare. Ci si aspetta che la Juve vinca sempre grazie alla sua storia e alla sua tradizione, ma c’è un limite a tutto. Quando la Juve tornerà ad essere una squadra vincente? Questo è un problema ancora lontano. La Juventus è indietro in termini di risultati, ma non rispetto ad altre squadre. Il calcio italiano è buono solo per noi. Quando competiamo a livello internazionale, le nostre squadre vengono battute e rimandate indietro”.