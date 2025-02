Moggi: “Juve? E’ una rosa senza leader, può perdere terreno”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'inesperienza della rosa.

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Chi ha frequentato il mondo del calcio non può essere sorpreso dell’andamento dei bianconeri, la squadra è giovane come anche l’allenatore, che deve ancora conoscerla bene, a mio modo di vedere se finisse il campionato con la qualificazione in Champions io giudicherei positivamente questa stagione. Una rosa con tanti giovani e senza leader può perdere punti per strada per inesperienza, e lo stesso Motta di esperienza deve farne ancora”.

Sui leader mancanti nella squadra

“Le Juventus vincenti del passato ne hanno avuti tanti, in quella di oggi manca una figura che possa parlare nello spogliatoio e in campo. Il fatto stesso che non si riesca a mantenere un vantaggio è sintomatico del fatto che la squadra non sia matura, non è una critica ma un dato di fatto. Il possibile dualismo tra Vlahovic e Kolo Muani? Vlahovic al momento è stato superato dal francese che è arrivato e ha fatto tre gol in due partite, vedremo alla lunga chi dei due si farà preferire”. Intanto ecco il report dell’allenamento dei bianconeri, in vista della partita contro il Como<<<