Juve, il report dell’allenamento odierno: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il report dell’allenamento: “Inizia oggi la settimana di lavoro dei bianconeri, attesi fra tre giorni dalla trasferta di Como (si gioca alle 20.45). Oggi il gruppo si è allenato al mattino, e ha svolto la sessione alla presenza dei tifosi bianconeri sugli spalti della Continassa. Il piano della giornata di oggi prevedeva, dopo il riscaldamento, focus su tecnica e possesso palla, per concludere con partitella, con in campo chi non ha giocato dall’inizio domenica. Domani in campo nuovamente al mattino”.

"Si conclude l'esperienza in prestito al Monopoli per Giovanni Garofani, che torna alla Juventus Next Gen dopo avere trascorso i primi sei mesi della stagione con la squadra pugliese. Portiere classe 2002, Giovanni è arrivato a Torino nel 2018 ed è cresciuto nelle Giovanili bianconere, con cui ha giocato sia in Under 17 che con la Primavera, prima di approdare alla Next Gen con la quale ha esordito il 15 settembre 2021 contro la FeralpiSalò in Coppa Italia Serie C. Più volte convocato anche in Prima Squadra – senza mai esordire –, Garofani è stato costretto a fermarsi causa infortunio nel settembre 2023, dopo avere preso parte alla prima gara di campionato della Next Gen della stagione 2023/2024, in trasferta contro il Pescara. Dopo avere recuperato dal lungo stop, negli ultimi mesi ha fatto parte della rosa della squadra pugliese, inserita nello stesso Girone C di Serie C di cui fanno parte anche i bianconeri. Bentornato, Giovanni, ci vediamo in campo!".