Juve, la vendita dei biglietti per la partita con il PSV

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita contro il PSV.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Per proseguire il cammino in Europa, la Juventus dovrà affrontare la fase di Play-off della UEFA Champions League. I bianconeri se la vedranno con il PSV Eindhoven – già affrontato nella prima fase della competizione –, ma in questo specifico caso sarà una doppia sfida a eliminazione diretta a decretare quale delle due squadre si qualificherà agli ottavi di finale. La gara di andata si giocherà all’Allianz Stadium martedì 11 febbraio alle ore 21:00 e servirà tutta la spinta dei nostri tifosi per iniziare con il piede giusto questo doppio confronto contro la formazione olandese. A partire dalle ore 10:00 di oggi, martedì 4 febbraio 2025, è possibile accedere alla vendita libera per questa sfida di UCL”.

Le altre informazioni

“ACCEDI SUBITO ALL’OFFICIAL TICKET SHOP! Di seguito trovate, nel dettaglio, tutte le fasi di vendita. FASE 1 ABBONATI 2024-25: da mercoledì 29 gennaio ogni abbonato (BASE, FULL, STAR, 8GAMES PASS) ha avuto la possibilità di confermare il proprio posto fino alle ore 16:00 di sabato 1 febbraio alla tariffa speciale “ABBONATI”. Ogni abbonato ha anche la possibilità di acquistare ulteriori due biglietti per i propri amici bianconeri e/o eventualmente per se stesso – in un posto diverso da quello dell’abbonamento – alla tariffa agevolata “Member”. J1897: sempre da mercoledì 29 gennaio ogni J1897 Member ha avuto la possibilità di acquistare fino a 4 biglietti per sé e per altri J1897 Member alla tariffa riservata. FASE 2 MEMBER: a partire dalle ore 10:00 di venerdì 31 gennaio anche i Black & White e Stadium Member hanno avuto la possibilità di accedere alla propria fase di vendita riservata per acquistare i biglietti. FASE 3 VENDITA LIBERA: come già anticipato, a partire dalle ore 10:00 di oggi, martedì 4 febbraio 2025, è possibile accedere alla vendita libera per il Play-off di UCL. PREMIUM & VIP Sono disponibili i posti PREMIUM & VIP con un’offerta che include anche un servizio di Hospitality. Scopri tutti i prodotti PREMIUM disponibili! JOFC È sempre attiva la vendita tramite gli Official Fan Club. Trova quello più vicino a te QUI per avere tutte le informazioni di biglietteria!”. Intanto ecco le parole di Scanavino<<<