Moggi: "Juventus? L'organico è corto in avanti..."

Luciano Moggi, ex dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri a RBN. Ecco le sue parole: “Guai a seguire i consigli. Conosco Ortiz e Tah, ma non bisogna fare nomi, rischi di innescare un’asta. Per esempio, prendiamo in esame Douglas Luiz. Come caratteristiche non ci sta. Non solo come modulo, ma è anche privo di velocità. Deve parlare l’allenatore dei calciatori da acquistare, rispetto alle sue esigenze. Puoi scrivere qualsiasi nome, ma poi il dirigente deve sempre consultarsi con il tecnico. Serve cautela. Giuntoli è ferrato e farà le sue valutazioni. Lui non ha bisogno dei giornali”.

Sul calciomercato di gennaio

“Sicuramente l’organico è monco in avanti. Bisogna fare di necessità virtù. Nico potrebbe fare anche la punta, ma serve un centravanti di ruolo. Falso nove? Zirkzee lo è, fa un ottimo giro palla. Finora non si è visto questo lavoro nella Juve. La squadra soffre, solo una vittoria in casa, problema da quantificare e risolvere. Per il resto ci si può arrangiare. Il lavoro della dirigenza è stato ottimo. Con un allenatore nuovo che deve ribadire quanto fatto a Bologna, sulle sue qualità non si sono dubbi. Ancora la squadra però non ha dato questa impressione. Manca anche qualcosa in mezzo, a livello di leadership”.