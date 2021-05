Mirabelli: “Rinnovo Donnarumma? Tempi assurdi, è come doverlo riacquistare”

L'ex direttore sportivo del Milan ha parlato

TORINO - Massimiliano Mirabelli , ex direttore sportivo del Milan , ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Rinnovo Donnarumma? Tempi assurdi, è come doverlo riacquistare. Non so se andrà alla Juventus, di sicuro dovesse andarsene sarebbe una grande perdita per il Milan. Gigio è un professionista e lo sarà fino alla fine".

A proposito di Juventus dopo la vittoria con l'Udinese ha parlato il tecnico Andrea Pirlo: "Questa vittoria è arrivata con fatica e orgoglio ed era molto importante anche alla luce dei risultati del pomeriggio. Ci eravamo complicati la vita per una disattenzione, ma c'era grande voglia di portare a casa il risultato, voglia che si è vista fino all'ultimo ed era la cosa più importante. Sappiamo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi la qualificazione in Champions: il gruppo c'è, è forte e ha voglia di lottare per raggiungere i suoi obiettivi. La squadra è unita, l'abbraccio finale lo dimostra, ma deve essere solo l'inizio perché mancano ancora partite importanti. Faccio i complimenti all'Inter e a Conte, hanno fatto un grandissimo campionato e l'hanno meritato. Per noi adesso si chiude un ciclo dopo 9 scudetti consecutivi, se ne apre un altro e vogliamo tornare a lottare per lo scudetto". Queste le parole di Bonucci ai microfoni di Juventus Tv: "Abbiamo portato a casa tre punti, ma la stagione è ancora lunga e, se ci accontentiamo di questi dieci minuti, significa che non abbiamo capito niente. Dobbiamo trovare le forze per arrivare all'obiettivo Champions e portare a casa la Coppa Italia. Le partite si decidono sugli episodi, noi avevamo regalato un gol su un episodio, loro hanno fatto altrettanto: dopo tante partite devi stare attento a episodi e dettagli e noi troppe volte abbiamo perso punti per i dettagli. Questa era una partita da vincere, non abbiamo subito granché, ma mancava sempre qualcosa, che poi si è visto negli ultimi dieci minuti ed è servito per portare a casa la vittoria. Lo scudetto dell'Inter? Complimenti a loro, sono stati i più costanti, hanno dimostrato di essere i più forti quest'anno".