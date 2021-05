I migliori 5 gol di Juventus-Milan

La gioia di Benatia e sullo sfondo quella dei suoi compagni di reparto Barzagli e Bonucci. Siamo allo scoccare della mezzora e il centrale marocchino stappa la partita con una rete di potenza, che traduce in gol un'intuizione di Dani Alves. Per Mehdi è la prima rete in bianconero e traccia una strada importante, visto come poi colpirà il Diavolo ben due volte nella finale di Coppa Italia della stagione successiva.

Oltre all'importanza per il risultato, essendo la rete che determina il 2-1 (in una gara che finirà 3-2 a favore dei bianconeri), quella di Giovinco è una delle più belle che si sono viste nell'ultimo decennio in Juventus-Milan. Seba fa tutto da solo, con uno slalom che disorienta totalmente la difesa rossonera, in tre non riescono a prenderlo".