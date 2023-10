Milan, buone notizie in vista della Juve: Pioli recupera tre infortunati

Il Milan si prepara a sfidare la Juve: buone notizie per Pioli che potrà contare sul recupero di tre giocatori infortunati

La Serie A è in pausa ma tutte le squadre stanno già cominciando a pensare alle prossime partite. In casa Milan Pioli preparerà con estrema cura il ritorno in campo, quando i rossoneri dovranno affrontare Juve, PSG e poi Napoli. Un trittico di paura.