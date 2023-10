Pioli: “Con la Juve senza Theo e Maignan? Saremo preparati”

Stefano Pioli , allenatore del Milan , ha detto la sua a DAZN dopo l'ultima partita. Ecco le sue parole sulla Juve : "Contro la Juve senza Theo e Maignan? Non ho visto Theo e il suo fallo. Riparliamo della classifica dopo Juve e Napoli. Affrontiamo due squadre che lottano per vincere il campionato.

Dispiace non avere Theo e Maignan, spero che la sosta ci ridia gli infortunati e Jovic si metta in forma. Questo vuol dire che sono più freschi per giocare contro il PSG. Contro la Juve saremo preparati.