Mercato, altro che Juve: Tomori convince contro i bianconeri

Tomori vince e convince in Supercoppa contro la Juve: Conceicao ha rivitalizzato il difensore del Milan, trasferimento in salita

La prestazione di Tomori nella semifinale di Supercoppa tra Juve e Milan è stata quasi ironica. È assurdo infatti che un difensore ai margini del progetto rossonero sia stato prima rivitalizzato dal nuovo allenatore rossonero Conceicao e poi schierato titolare e che proprio lui abbia annullato alla perfezione tutto l’attacco bianconero. Una prestazione di assoluto livello per il centrale inglese, che ora difficilmente verrà acquistato dalla Vecchia Signora. Proprio il suo nome, infatti, era stato accostato alla Juve in vista del mercato di gennaio, possibile rinforzo per la difesa di Thiago Motta. Ora però le cose sono cambiate.

Juve, le parole di Giuntoli

Nel pre partita il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli parlando del mercato bianconero ha spiegato: “Serve un difensore? Si, è urgente ma il mercato di gennaio è molto complicato. Le carte gli altri le scopriranno più avanti. Stiamo aspettando la soluzione più giusta per noi. Tomori? Non lo so, dovresti chiedere a loro. Certamente è un giocatore interessante, ma dipende molto dagli altri. Prima dobbiamo aspettare le loro esigenze, ci sono dinamiche differenti e ci vuole un pochino di pazienza.Zirkzee? Col Manchester non ci abbiamo mai parlato, loro hanno situazioni da risolvere. La Juventus deve stare alla finestra, ma ancora non c’è niente“.