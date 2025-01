Giuntoli: “Tomori interessante. Serve un difensore”

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato.

Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del calciomercato. Ecco le sue parole a Mediaset: “Frustrati? Forse per i tanti infortuni avuti, ci può mancare qualche punto ma stiamo iniziando a vedere un po’ di luce. Siamo fiduciosi. Esclusione di Yildiz? In una finale il mister vuole cercare di gestire le forze, per osare magari nel secondo tempo. Credo sia più un discorso tattico che tecnico”.

Sul calciomercato

“Serve un difensore? Si, è urgente ma il mercato di gennaio è molto complicato. Le carte gli altri le scopriranno più avanti. Stiamo aspettando la soluzione più giusta per noi. Tomori? Non lo so, dovresti chiedere a loro. Certamente è un giocatore interessante, ma dipende molto dagli altri. Prima dobbiamo aspettare le loro esigenze, ci sono dinamiche differenti e ci vuole un pochino di pazienza. Zirkzee? Col Manchester non ci abbiamo mai parlato, loro hanno situazioni da risolvere. La Juventus deve stare alla finestra, ma ancora non c’è niente”.