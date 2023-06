Mercato Juve, pressing per Bremer e Vlahovic: individuati i sostituti

In caso di partenza di uno tra Gleison Bremer e Dusan Vlahovic, la Juve avrebbe già in mente i profili adatti a prenderne il posto in rosa

redazionejuvenews

A pochi giorni dall'avvio ufficiale del calciomercato estivo, aleggia un amara certezza per la Juventus. Ovvero. che per poter allestire una rosa ancora più forte sarà quasi sicuramente necessario un grande sacrificio. L'assenza della Champions League, renderà il club particolarmente sensibile alle prevedibili offerte ai gioielli della corte di Massimiliano Allegri. L'arrivo poi, sempre più probabile, di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo potrebbe accelerare le trattative in tal senso. Due dei principali indiziati al sacrifico sarebbero Gleison Bremer e Dusan Vlahovic, ammaliati in particolare dalle facoltose proposte inglesi. Per il centrale brasiliano accrescono le voci sull'interesse di Chelsea, Tottenham e Aston Villa. Mentre gli stessi Blues, insieme al Newcastle, ma anche a PSG e Bayern Monaco, tentano il centravanti serbo. Di fronte a tale prospettiva, la Juventus non appare certamente impreparate e avrebbe già pronte delle contromosse per rimpiazzare un eventuale partenza.

Hermoso il nome nuovo per la difesa — Partiamo dalla situazione Bremer: apparso tra i più incedibili dei gioielli della Juventus fino a pochi giorni fa, la sua posizione appare ora più scricchiolante. Gli avvicendamenti di calciomercato che coinvolgono in particolare Koulibaly del Chelsea e Sanchez del Tottenham, conducono a un maggior bisogno di questi club di un sostituto all'altezza. Ecco che allora, in caso Blues o Spurs decidessero di affondare per il centrale brasiliano, la Juventus si tufferebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, su Mario Hermoso dell'Atletico Madrid. Lla grande esperienza europea e il piede mancino, sono caratteristiche che paiono essere apprezzate dall'ambiente bianconero sul classe 1995. Nell'ultima stagione in Spagna, sono 34 le presenze ufficiali, impreziosite da 4 gol e 2 assist.