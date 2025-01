Mercato Juve, il retroscena: l’Al Nassr ci ha provato per Vlahovic

La Juve ha rischiato di dire addio a gennaio a Dusan Vlahovic: il retroscena sull'attaccante serbo e l'Al Nassr

Con l’arrivo di Kolo Muani lo spazio per Dusan Vlahovic alla Juve sembra destinato a diminuire. L’attaccante serbo è un grande finalizzatore ma non sembra il tipo di attaccante adatto al gioco di Thiago Motta. Per questo non è da escludere una cessione anche se sembra improbabile vederlo partire nel corso di questo mercato di gennaio. Intervenuto dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha detto: “Vlahovic? È evidente che non piace a Thiago Motta, lui vuole che partecipa alla manovra della squadra e Kolo Muani lo ha fatto vedere, non credo che recupererà il posto da titolare ma per quello che è stato pagato e quello che guadagna la Juventus deve fare bene i conti”.

Juve, Vlahovic all’Al Nassr? Il retroscena di mercato

Ma Vlahovic sarebbe davvero potuto partire questo inverno. Gianluca Di Marzio ha infatti rivelato: "Su Vlahovic posso raccontare un retroscena sul fatto che il giocatore voglia mostrare il suo valore. Ci aveva provato l'Al Nassr per affiancarlo a Ronaldo, con un ingaggio importante ma non ha dato la minima apertura. Vuole continuare alla Juve o comunque restare in Europa".