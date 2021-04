Pinsoglio e Buffon diventano Posamen… e spunta anche Lillo

Siparietto social per I due portieri

La Juventus ha vinto ieri contro il Genoa per 3-1, dando continuità alla vittoria ottenuta mercoledì nel recupero della terza giornata di campionato contro il Napoli. Dopo aver battuto i partenopei per 2-1 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri si sono ripetuti contro la squadra di Davide Ballardini, che nel primo tempo è stata surclassata dalla squadra di casa che a fine gara si è imposta con un netto 3-1. Le reti, firmate da Dejan Kulusevski, Alvaro Morata e Weston McKennie, hanno regalato tre punti importantissimi alla Vecchia Signora, che ha consolidato il terzo posto a un punto dal Milan, e che ha iniziato al meglio la settimana che porterà alla sfida in programma a Bergamo contro l'Atalanta.

Una sfida, quella di settimana prossima, improntate per il piazzamento alla prossima Champions League: la classifica è infatti molto corta, e i bianconeri dovranno continuare a vincere per non incappare in ulteriori difficoltà nell'ultima parte della stagione. Andrea Pirlo lo sa bene, e vorrà mantenere alta la concentrazione della squadra per non perdere per strada ulteriori punti.