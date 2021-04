Di Livio: “Ronaldo si arrabbia se non segna? Forse tutti dovrebbero avere il suo atteggiamento”

L'ex bianconero ha parlato

TORINO - Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti tra cui la stagione dei bianconeri. Queste le sue parole: "Giusto il rigore dell'Atalanta contro la Fiorentina? Rigore netto, non ci sono dubbi purtroppo. Come commenta la partita? Sul 2-2- il tifoso viola ha sperato ma l'Atalanta ha strameritato la vittoria. Ha sbagliato molti gol, se non avesse portato a casa i tre punti ci sarebbe stato un grande rammarico. Non sono queste le partite con cui la Fiorentina deve salvarsi. Lotta Champions si fa sempre più serrata? Io dò qualche chance in più al Napoli ma i giochi sono fatti. Le prima quattro sono queste. L'Atalanta può pure perdere con la Juventus o viceversa, ma poi la marcia puoi riprenderla. Cosa penso del gesto di stizza di Cristiano Ronaldo dopo la partita contro il Genoa? E' nervoso, ma è anche un buon segno. Quando non fa gol esce e si arrabbia. Forse tutti dovrebbero avere il suo atteggiamento. Polemiche per la maglia gettata? Si esagera".