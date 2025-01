Mazzia: “Juventus caduta ancora una volta nella sua modestia”

Bruno Mazzia ha parlato della Juve alla luce dell'ultima sconfitta: per l'ex bianconere, l'ambiente in generale sarebbe caduto nella modestia

Intervistato per TJ, Bruno Mazzia ha parlato della Juventus alla luce degli ultimi risultati e della stagione. Ecco le sue parole: “Succede che è caduta ancora una volta nella sua modestia, perché se non lo fossimo non le avremo pareggiate certe partite. Col Napoli c’è stato un momento in cui bisognava prendere la situazione e invece si è lasciata dominare nella ripresa. E quando non ottieni dei risultati, sei sempre messo al centro del mirino e criticato. Per me questa è una mentalità contorta, i tifosi si attaccano troppo ai commenti negativi di chi vuole far del male alla Juve. Anche perché non è possibile dare sempre la colpa all’allenatore ogni anno”.

Mazzia: “Non trovati giocatori che cambino le sorti dell’incontro”

L’ex bianconero ha proseguito: “Nel mercato estivo sono arrivati dei giocatori modesti. Purtroppo non sono riusciti a trovare quelli che riescono a cambiare le sorti dell’incontro nei 90′, a me sembra che la Juve sia andata alla ricerca di elementi di discreto valore da far migliorare a stagione in corso. E’ la conduzione della società che deve esser corretta, non quella della squadra o di Thiago Motta. Non è solo colpa loro. La società non manca, però al suo interno ci sono delle persone che non capiscono di calcio. Qui bisogna iniziare a farsi sentire in maniera importante, il messaggio che deve passare è quello di cominciare a pedalare seriamente. Altrimenti ci sarà sempre confusione. Cambiamenti? Finché sarà questa la situazione, ho i miei dubbi”. Intanto arriverebbero clamorose indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus <<<