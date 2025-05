Mazzia: “La Juventus deve aggrapparsi a Yildiz”

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di Yildiz.

Bruno Mazzia, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Sì c’è stato il rosso a Kalulu e quel gol preso in cui Zaccagni fa fallo su Gatti, ma sono episodi che in una gara possono accadere. Ormai mancano due partite alla fine del campionato e vediamo come andrà a finire, di sicuro la stagione non è stata positiva. Se vogliamo cercare i colpevoli o addossare le colpe, quello è un altro discorso a prescindere, ma per la Champions non è ancora finita”.

Su Yildiz

"Si è notata la sua assenza, questo perché Kenan è il giocatore con i colpi migliori nella squadra. Tutti quanti ci aggrapperemo a San Yildiz per le prossime due sfide, ma questa cosa non sarà positiva. Tudor? Tudor è subentrato in un momento in cui la squadra stava piangendo ed è riuscito un po' a rimetterla in ordine. Mi piacerebbe se continuassero con lui. Non è un allenatore da non considerare, ma ha un contratto in scadenza a giugno e non si è ancora capito se rimarrà o meno. Queste sono situazioni anomale che ai miei tempi non succedevano, il fatto di essere in bilico è per lui una spada di Damocle continua che lo accompagnerà fino alla fine del contratto. Il paragone è un po' alla politica, ma questo è un altro discorso".