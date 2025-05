Cucciari: “Calendario per il quarto posto? La Juve…”

Alessandro Cucciari, allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della corsa per il quarto posto.

Alessandro Cucciari, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Ci sta anche che l’Atalanta vincesse, perché ha meritato, ma l’episodio lascia perplessi. Quando interviene Pasalic, è vero che non tocca ma interrompe la corsa e lo va a toccare sulla coscia. E’ rigore tutta la vita, per le dinamiche vissute anche da me in campo. Poi ci sta che sia andata così, la Roma ha comunque fatto una grande cavalcata ma mancano ancora due partite ed è ancora in corsa. ma c’è il rammarico perché con un rigore la partita poteva prendere una piega diversa”.

Sulla Juve

"Come calendario è migliore quello della Juve rispetto a Lazio e Roma, ma abbiamo visto cosa accade, nulla è scontato. Le partite vanno giocate fino alla fine e non è detto che incontri difficoltà con chi meno te lo aspetti. Scudetto? La leggerezza dell'Inter ma anche la pressione che ha il Napoli, con Conte che ci si è trovato tante volte a gestirla".