Mauro: “Lazio-Juve? Gatti bravo a non simulare come Taty”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell’ultima partita con la Lazio. Ecco le sue parole a Pressing: “Cambi di Tudor? Mi fa specie che sia stato lui a chiedere scusa ai giocatori perché presuppone che ci siamo stati degli errori ma ci sarà stato un motivo per toglierli. Ma sugli episodi della partita non c’entra niente l’allenatore”.

Sul gol della Lazio

"Fallo su Gatti in occasione del gol di Vecino? Gatti non è bravo a simulare quanto Castellanos, l'entità del fallo è la stessa dell'espulsione di Kalulu e sul gol viene colpito da Zaccagni ma giusto non fischiare fallo".