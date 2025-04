Mauro: “La Juve di Tudor è meglio di quella di Thiago Motta”

Massimo Mauro ha confrontato la Juventus gestita da Igor Tudor da quella di Thiago Motta, preferendo la squadra vista con il neo allenatore

Dagli studi di Pressing, Massimo Mauro ha parlato della Juventus del corso Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Puoi prendere tutti gli allenatori che vuoi ma se non costruisci una struttura che decide i tipi di giocatori adatti alla Juventus non risolvi il problema perché per competere a certi livelli una grande squadra ha bisogno di questa cosa qui. Bastava mettere una clausola per riconfermare Tudor ma se non l’hanno messa o non potevano farlo perché non avevamo l’abilità di prendere impegni per dopo giugno oppure non lo so. La Juventus di Tudor è certamente migliore di quella precedente, la prestazione del primo tempo a Roma e contro il Lecce sono stato di altissimo livello sia come impegno che tatticamente poi però ha avuto un sacco di problemi e quindi ancora Tudor non ha risolto i problemi strutturali che questa rosa ha”.

Mauro: “La Juve ha bisogno di 5-6 giocatori riconoscibili con questa maglia”

Il giornalista ha aggiunto: “Quest’anno ha insegnato a chi ha lavorato alla Juventus negli ultimi due anni che la Juve è una squadra che ha bisogno di un certo tipo di giocatori, l’Inter ad esempio in tanti anni ha costruito un gruppo in cui ne metti tre quattro all’anno bastano senza fare rivoluzione. Alla Juventus forse era il momento di fare la rivoluzione però ha bisogno di 5-6 giocatori che indossano quella maglia e sono riconoscibili”. Leggi anche le parole di Capello su Tudor <<<