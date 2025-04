Juve, Pavan: “Tudor profondamente deluso dai cambi di Lecce”

Pavan ha parlato dell'allenatore della Juve, Tudor: per il giornalista, il tecnico non avrebbe gradito l'impatto dei cambi contro il Lecce

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato dei calciatori entrati in corso nella Juventus durante la partita contro il Lecce. Ecco un estratto delle sue parole: “La domanda che ci facciamo è: perché certe squadre hanno nei cambi i punti di forza e questo non riesce ad esserlo ancora per la Juventus? In tante squadre i giocatori che entrano sono dello stesso livello dei giocatori che escono e questo può e deve valere anche per la Juventus. (..) Una bella domanda a cui cerca una risposta anche Igor Tudor, rimasto profondamente deluso da come sono entrati in campo coloro che sono stati lanciati nella ripresa”.

Pavan: “Parma sfida più difficile del match contro il Lecce”

Il giornalista ha proseguito: "Era la buona occasione per tanti per mettere in difficoltà l'allenatore per le scelte di Parma ed invece, quasi tutti hanno fatto fare alla squadra un passo indietro rispetto alla prestazione della prima frazione e non hanno dato quello che ci si aspettava. Servirà a Parma un maggiore sforzo da parte di tutti, la gara di lunedì è molto difficile, molto di più della sfida contro il Lecce ed in trasferta la Juventus ha spesso sofferto. Una vittoria sarebbe fondamentale per fare un passo avanti verso la Champions".