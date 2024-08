Mauro: “Il leader della Juventus può diventare il gioco”

Mauro ha parlato della Juventus costruita per la stagione corrente: per il giornalista i bianconeri sarebbero superiori all'anno precedente

Dagli studi di Pressing, Massimo Mauro ha parlato della Juventus tra campagna rafforzamento e prime performance sul campo da gioco. Ecco le sue parole: “Alla Juventus adesso finalmente c’è qualcuno che ha il coraggio di dire che bisogna giocare bene se no non vinci. C’è un allenatore e una società che hanno sposato questo e hanno detto proviamo in questo modo”.

Mauro: “Alla Juve c’è entusiasmo ma manca un leader”

Il giornalista ha proseguito: “Hanno cambiato molto quindi è molto rischioso prendendo delle decisioni di grande coraggio perché se non dovesse andare bene tutti li rinfacceremmo Chiesa via o Danilo in panchina. C’è un’ altra aria ma non voglio parlare male di Allegri ma sicuramente c’è entusiasmo. Per ora non vedo un leader ma potrebbe diventarlo il gioco”.