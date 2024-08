De Paola: “La Juventus ha attuato una rivoluzione”

Paolo De Paola ha parlato del nuovo corso della Juventus: per il giornalista quella in atto sarebbe una vera rivoluzione rispetto al passato

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato della campagna rafforzamento della Juventus in questa sessione estiva. Ecco le sue parole: “L’atteggiamento di una parte della tifoseria della Juventus che si è messa in attesa sfidante va analizzata. Vediamo cosa sapete fare dopo aver cacciato Allegri, questo è l’atteggiamento. La Juventus ha attuato una rivoluzione, sta cambiando 7-8 titolari e non me lo aspettavo. Le macerie lasciate da Allegri hanno riguardato anche la mentalità della squadra e lo spogliatoio. La Juve andava avanti al risparmio, un golletto e via tutti in difesa, cosa che ha stufato la tifoseria”.

De Paola: “Thiago Motta completamente diverso da Allegri”

Il giornalista ha proseguito: “Con Motta si sta vedendo finalmente qualcosa di diverso, i giocatori sono cambiati e dico anche occhio a Bremer e Danilo. Sono due senatori ma importatori del virus delle scorse stagioni. Con Motta non si vedranno queste cose, si vedrà una squadra che giocherà sopra ritmo e sorprenderà per l’atteggiamento completamente diverso rispetto alla Juventus di Allegri”.