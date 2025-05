Mauro: “Alla Juventus servirebbero tanti innesti per tornare forte”

Massimo Mauro ha parlato della rosa della Juventus: per il giornalista servirebbe molto per renderla nuovamente una squadra molto forte

Raggiunto ai margini dell’evento Golf Cup organizzato dalla fondazione Vialli e Mauro, Massimo Mauro ha parlato della rosa della Juventus. Ecco le sue parole: “Quanti giocatori servirebbero alla Juve per tornare forte? Tantissimi. Servirebbero, ma riprendo il concetto che dicevo prima. La Juventus deve essere brava a farli diventare da Juventus. Devono prendere giovani, forti, e devono capire dove sono, devono capire cosa significa giocare con la Juve. Io ho adorato Scirea e Cabrini, perché arrivato da Udine mi hanno fatto conoscere la mentalità di vincente, che non era né i capelli corti, nella cravatta, ma era arrivare prima in allenamento. Per fare i 100 metri io ero a 80, loro erano già a 100. Allora ho detto: ‘questi hanno vinto tutto, e io sono a 80’. Ho allungato, non riuscivo a prenderli lo stesso, però mi sono sforzato a cercare di fare meglio. E quello devono capire un po’ i giocatori da Juve”.

Mauro: “Yildiz è da Juventus”

Inoltre, su Kenan Yildiz, il giornalista ha aggiunto: “E’ assolutamente da Juve. Poi, è uno di quelli che vuole migliorare. Mi pare che sia adeguato a quest’idea che ho detto io. È tecnicamente fortissimo. Spero di sì, spero che rimanga alla Juve. Napoli? Il Napoli è stato il più forte. È stato costruito in maniera da poter impensierire l’Inter, e si pensava lo potesse fare la Juve. Non ha solo lo ha impensierito, ma gli ha fregato lo scudetto, perché l’Inter è ancora più forte. Però Conte è quello che tira fuori il 110%”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro della panchina della Juventus <<<