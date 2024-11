Mattioli: “Nella Juventus non ci sono dei campioni”

Mattioli ha parlato del momento in stagione della Juventus: per il giornalista, la squadra bianconera non avrebbe mai puntato allo Scudetto

Intervistato per Radio Radio Lo Sport, Mario Mattioli ha parlato del momento in stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “Vorrei fare una precisazione. Prima, nella presentazione del tema, avete parlato di scudetto; tuttavia, vorrei sottolineare che dalla Juventus non è mai stata usata la parola “scudetto”. Quest’anno, però, c’è stata una rivoluzione, sia a livello societario – arrivata peraltro molto tardi – sia tecnico, con tanti nuovi giocatori e un nuovo allenatore. È quindi impensabile pronosticare o anche solo ipotizzare un obiettivo come lo scudetto. Tra l’altro, tu prima hai chiesto: “Quali sono i campioni nella Juventus?”.

Mattioli: “Juve con ottimi giocatori e giovani”

Il giornalista ha proseguito: “Ebbene, posso rispondere senza timore di smentita: campioni veri, al momento, non ce ne sono. Noi abbiamo un’idea di campioni perché molti di noi hanno vissuto un’epoca in cui c’erano giocatori come Platini, Totti, Pirlo, Del Piero, e poi è arrivato anche Ronaldo. Questi sono i campioni. Oggi ci sono ottimi giocatori, giovani che potranno crescere ancora. Penso, ad esempio, a chi ha mosso i primi passi nella Juve come Seisal, o anche a Thuram, il fratello minore di Lilian Thuram, o a Vlahovic, che sta crescendo. Tuttavia, quando sento dire che Vlahovic è ancora giovane, penso che a quasi 25 anni non sia più un esordiente”.