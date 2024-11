Juve, Calaiò: “L’infortunio di Bremer sta influendo sui risultati”

Emanuele Calaiò ha parlato del momento in stagione della Juventus: per l'ex calciatore, l'assenza di Bremer starebbe risultando molto pesante

Intervistato per Tutti al Var, Emanuele Calaiò si è espresso sul momento della Juventus: “La Juventus ha vinto tanto, quindi qualsiasi sia l’allenatore e a dispetto di ogni giocatore ha il dovere di puntare allo Scudetto. Per la mia griglia di inizio anno l’Inter è ancora favorita per lo Scudetto, il Napoli può essere aiutato dal non giocare le coppe. Come rosa, però, l’Inter è ancora avanti a tutti. L’infortunio di Bremer ha influito molto sul rendimento della Juventus. Il Napoli deve ottimizzare ma a gennaio deve tornare sul mercato: se prendono un raffreddore Rrahmani e Buongiorno non ci sono alternative all’altezza”.

Calaiò: “Il Napoli la squadra più solida”

Inoltre, l’ex calciatore ha parlato della capolista del campionato, il Napoli di Antonio Conte: “Conte ha detto che non giocano a nascondino: ormai non si può non dire che il Napoli è la favorita, in questo momento è la squadra più solida, concreta e quadrata, si è visto anche a Milano perché non ho mai avuto l’impressione che il Milan potesse segnare. I campionati si vincono con le migliori difese e lui sta confermando queste statistiche. Conte è uno dei più preparati in Europa, quindi merito a lui ma anche a De Laurentiis che l’ha scelto, gli ha dato pieni poteri e ha fatto il mercato che voleva lui. Lukaku ha ancora dei limiti atletici ma, in alcune partite, anche al 50% sposta gli equilibri: ha fatto 4 gol e 4 assist. Ci puoi fare sempre affidamento ma lo aspettiamo nella condizione migliore”.