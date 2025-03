Mattioli: “Nella Juventus manca la piramide dirigenziale”

Mario Mattioli ha parlato delle difficoltà della stagione della Juve: per il giornalista, i problemi sorgerebbero sin dai vertici societari

Intervistato a Radio Radio, Mario Mattioli ha parlato delle difficoltà della stagione della Juventus, le quali, per il giornalista, troverebbero ragione a partire dai quadri dirigenziali. Ecco le sue parole: “Manca la piramide dirigenziale e societaria nella Juventus. Il presidente Ferrero ha le sue cose di lavoro e pensa alla Juve solo la domenica per le partite. Scanavino deve pensare ai conti, mentre Motta e Giuntoli fanno quello che fanno… La dirigenza ha per il momento confermato Thiago Motta, ma penso e spero che non sia contenta di come stanno andando le cose. Lui non si dimetterà mai e loro non lo manderanno via”.

Mattioli: “Il primo crack è avvenuto con Danilo”

Il giornalista ha proseguito: "Io ho un rapporto con un paio di giocatori alla Juve e in maniera amichevole mi hanno raccontato di un primo crack che c'è stato con l'atteggiamento di Thiago Motta nei confronti di Danilo. Il brasiliano, da capitano, era il punto di riferimento nello spogliatoio e ci ha messo spesso la faccia in passato nei momento più complicati. Danilo ha fatto una critica sportiva a Motta che non è andata giù al tecnico, tanto da farlo andare via".