Zuliani: “Alla Juventus sbagliate anche le tempistiche”

Claudio Zuliani ha parlato dell'avvenuto incontro ai vertici della Juventus: per il giornalista si tratterebbe di una mossa troppo tardiva

Nel suo editoriale su TJ, Claudio Zuliani ha parlato dell’incontro avvenuto tra i vertici della Juventus, Maurizio Scanavino, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus dei pranzi e forse delle cene oggi ma non si sa se delle colazioni di lavoro domani. Forse è troppo tardi ma toglierei il forse indipendentemente dai risultati. Perché in ogni azienda che si rispetti, quando il progetto tarda a decollare subendo deragliamenti imprevisti, si deve intervenire prima che sia troppo tardi. Ecco il vero problema di casa Juve: la tempistica. Non si è intervenuti dopo la grande occasione persa di Supercoppa ma quello ci sta, è stato il primo imprevisto”.

Zuliani: “Ciò che è accaduto con l’Empoli è un primato storico”

Il giornalista ha proseguito: “Anche la pareggite e le altalene di risultati ci potevano stare visto i tanti infortuni e la giovane età media dei calciatori e dell’allenatore. Ma poi ci siamo scontrati contro la triste verità della doppia esclusione dalle coppe. E se per quanto riguarda la Champions fa male al bilancio e al morale, l’uscita dalla coppa Italia contro l’Empoli ha rappresentato qualcosa di storicamente mai accaduto che doveva accendere un faro enorme sul gruppo squadra e spostare il focus sul responsabile tecnico. Invece niente, il nulla cosmico, non è intervenuto nessuno. Si arriva così alla bruciante sconfitta casalinga contro l’Atalanta, snodo qualificazione in Champions, terzo posto e la possibilità di lottare per qualcosa di più anche se improbabile. Nessun intervento duro, solo una settimana di passione e di voci sul futuro fino al secondo stop, quello più pesante a Firenze”. Leggi anche le parole di Huijsen sul passato alla Juventus <<<