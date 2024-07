Mattioli: “La Juve ha finalmente messo a posto il centrocampo”

Mario Mattioli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Mario Mattioli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Più che dare ragione agli allenatori si sta mettendo in evidenza che le due società hanno capito cosa ci si aspetta da loro. La Juve da 4 anni si aspettava un centrocampo degno di questo nome, quindi quest’anno finalmente è riuscita a mettere dei colpi importanti. La Roma sono due anni che si parla tanto, quest’anno mi pare che il mercato sia partito bene e finalmente c’è un po’ di concretezza. Mi ha stupito che la Juventus, la prima operazione che ha fatto, è il portiere. Mi ha stupito perché Szczęsny è ancora in grado di fare due anni ai suoi livelli, questo cambio repentino e definitivo mi ha stupito, perché il polacco non viene da una stagione negativa. Mi auguro soltanto che Di Gregorio riesca subito a inserirsi nel tessuto juventino. Per fortuna c’è Perin. E’ una situazione strana, particolare”.