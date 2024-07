Mattioli: “La Juventus sta attuando grandi cambiamenti”

Mario Mattioli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del cambiamento nel calciomercato bianconero.

Mario Mattioli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Da tempo aspettavamo grandi cambiamenti a centrocampo, addirittura dai tempi di Cristiano Ronaldo. Sono stati presi ottimi giocatori, di livello medio-alto, non fenomeni e forse è meglio così per fare squadra. Il Psg da anni ha tanti molti campioni in squadra, eppure non ha ancora vinto una Champions League. Gli elementi presi sono in grado di riportare la Juve ai posti che merita e ai quali erano abituati i suoi tifosi. Douglas Luiz è un giocatore molto bravo, se mantiene le aspettative darà tanto a questa squadra. Gli addii di Rabiot e Chiesa? Nessun problema. Dico Adeyemi più di Sancho”.