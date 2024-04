Mattioli: “Juventus da rifondare. Mai così male in passato”

Intervistato a Tmw Radio, Mario Mattioli ha fatto un quadro generale della situazione attuale della Juventus. Ecco le sue parole: "Faccio fatica a ricordarmi una Juve così. Si deve rifondare, la squadra non ha società a parte Giuntoli. Manca un presidente adeguato, un dg, non si ha la sicurezza dell'allenatore. Allegri non lo vedo bene, sa anche lui che non rimarrà. Mi è dispiaciuto per la Lazio, ma alla fine mi aspettavo il colpo di coda della Juventus. Chiesa? Non so più cosa dire. Prende palla, abbassa la testa e va, sempre. C'è gente che non ha più stimoli. Dopo Empoli si è rotto qualcosa. Probabilmente vista la situazione anche societaria e del tecnico, non hanno più trovato stimoli. Siamo alla fine di un percorso e anche Allegri ne è consapevole. Lo ha detto anche lui".