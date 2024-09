Mattiello: “Allegri era perfetto per il primo ciclo della Juve”

Federico Mattiello, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dei due cicli di Massimiliano Allegri.

Federico Mattiello, calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Sto seguendo poco le vicende del nostro campionato, ma da quel che ho potuto vedere mi sembra un’ottima Juventus, nata con nuovi stimoli. Sicuramente può fare un ottimo campionato. Allegri? Grossi aneddoti non ne ho, io ero giovane, pensavo solo ad allarmi e a divertirmi. Ma i ricordi sono bellissimi, era una Juve che girava, piena di campioni. Allegri era una figura perfetta per quella Juventus, perché era un grande gestore e sapeva come tenere a bada tanti galli nel pollaio. E ci riuscì perfettamente, furono annate in cui la Juve dominava in lungo e in largo in Italia facendo anche due finali europee. Era un periodo bellissimo per il club e il tecnico”.

Il secondo ciclo della Juventus di Allegri

“È arrivato in una Juventus totalmente diversa dal suo primo mandato. E questa è stata la chiave del fatto che le cose non siano andate secondo i piani. Era una Juve diversa, che puntava più sui giovani, senza una disponibilità economica che aveva in precedenza. Come allenatore, Allegri calzava a pennello più per la Juve del suo primo ciclo che del secondo, dove c’era da lavorare con i giovani che hanno una testa diversa. Non è come gestire i Buffon, Chiellini, Tevez… la differenza è stata che si è ritrovato in una Juventus diversa”.