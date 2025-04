Matteoni: “Tudor avrebbe accettato la Juve a ogni condizione”

Robert Matteoni ha parlato dell'allenatore della Juventus, Igor Tudor: per il giornalista, il tecnico non avrebbe mai rifiutato i bianconeri

Intervistato per TJ, Robert Matteoni, giornalista croato di Sportske Novisti, ha parlato del suo connazionale Igor Tudor, allenatore della Juventus. Ecco le sue parole: “Siamo stati felici, innanzitutto, nel vedere un connazionale diventare l’allenatore di un club così importante come la Juventus. Poi, naturalmente, la vittoria ha reso ancora più felici tutti i sostenitori di Igor Tudor e coloro che riconoscono un’immagine positiva anche per il nostro calcio. I commenti sono stati entusiasti, ed è stato chiaro a tutti che non sarebbe stato possibile cambiare in modo significativo la squadra dal punto di vista tecnico e tattico in pochi giorni. Ma era chiaro che Tudor è riuscito a trasferire parte della sua enorme energia ai giocatori. E questo è già un passo avanti importante, perché indica che la squadra lo ha accettato. Sappiamo che non voleva davvero prendere in considerazione gli inviti degli altri club per fare il traghettatore. Ma quando si è cominciato a parlare della Juventus, ero convinto che Tudor avrebbe accettato tutte le opzioni che il club avrebbe offerto. Ogni giocatore che ha avuto una grande carriera ha sempre un club al quale è particolarmente fedele”.

Matteoni: “Tudor ha il DNA della Juventus”

Il giornalista ha proseguito: "Ciò di cui sono certo è che Igor Tudor darà tutto ciò che ha in termini di conoscenze ed esperienza maturate nella sua già lunga carriera di allenatore. A questo proposito, c'è una cosa molto importante da dire: Tudor ha il DNA della Juventus. Lo ha dimostrato da giocatore e ha avuto modo di respirare l'atmosfera dell'allenatore quando era vice di Pirlo".