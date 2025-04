Trevisani: “Tudor punta a tenersi la panchina della Juve”

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della nuova Juve di Igor Tudor

La prima Juve di Igor Tudor ha vinto, ma non ha convinto a pieno. Il nuovo tecnico bianconero ha avuto pochissimi giorni a disposizione per trasmettere le sue idee di gioco alla squadra, che infatti si sono viste soltanto in parte. La cosa più importante, però, sono i tre punti conquistati, fondamentali nella lotta alla Champions League. Già contro la Roma i bianconeri saranno chiamati a fare meglio, con l’obiettivo di portare a casa un’altra vittoria in uno scontro diretto contro un’altra pretendente al quarto posto.

Juve, le parole di Trevisani

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Riccardo Trevisani ha detto: "Io penso che Tudor in altri contesti magari si è anche lasciato ad alcune forze caratteriali, ma effettivamente ha questa occasione e non intende mancarla: la panchina della Juve è una panchina diversa e credo anche che lui sappia che con otto, nove vittorie quella panchina potrebbe andarsela a tenere. Ma io ho rivisto Koopmeiners alto a destra che era una cosa imputata a Motta, McKennie esterno che veniva imputato, Nico Gonzalez a tutta fascia, Kelly in campo e Kalulu in panchina".