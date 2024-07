Martorelli: “Giuntoli farà di tutto per Koopmeiners”

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Teun Koopmeiners.

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “L’obiettivo principale della Juve, a prescindere dagli acquisti già fatti, è proprio Koopmeiners. Giuntoli farà di tutto per portarlo a casa. La richiesta dell’Atalanta oggi è di 60 mln, c’è ancora intrasigenza da parte dei bergamaschi però da qui a breve tempo, appena la Juve avrà una disponibilità economica dopo le cessioni, farà un’offerta. Per me con 50 mln più bonus si arriverà alla quadra. Non averlo per l’Atalanta conterà, ma ora vedremo poi come copriranno la sua assenza. E’ uno che ti dà quantità e qualità, ma l’Atalanta si basa sul gruppo. Non penso che alla fine il club si farà trovare scoperta. In passato ha perso altri giocatori importantissimi ma ha sempre dimostrato di poterli sostituire con nomi anche sconosciuti ma che poi si sono affermati”.