Martorelli: “Su Allegri bisogna prendere una decisione…”

Giocondo Martorelli, agente, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento della Juve. Ecco le sue parole a RBN: "La Juve è una squadra storicamente abituata a sostenere diversi impegni. Credo quindi che Allegri non si farà condizionare dalla sfida di martedì, anche perché è reduce dal trend negativo. Sicuramente nelle ultime otto giornate la squadra doveva fare di più, così come va riconosciuto l'ottimo cammino fino alla partita pareggiata contro l'Empoli. C'era la possibilità di insidiare l'Inter capolista, invece è andato tutto in maniera diversa e questa serie negativa ha creato malumore nel gruppo, nella società e tra i tifosi. Questo aspetto va sottolineato. Io non ricordo a memoria una serie così lunga di gare in cui è stato raccolto così poco, quindi credo non si possa continuare in questo modo. Quindi mi aspetto una reazione da parte dei giocatori. E' vero che Allegri ha responsabilità, ma in campo vanno loro. Sul futuro dell'allenatore, credo non debba essere legato ai risultati, ma vada deciso in base alla funzionalità rispetto al progetto societario".