Marocchino: “Mi aspetto un discreto miglioramento della Juve”

Marocchino ha parlato delle sue aspettative sulla Juventus: per l'ex bianconero, ci sarebbero già i margini per un discreto miglioramento

Intervistato per TJ, Domenico Marocchino ha espresso la sua opinione sulle potenzialità della Juventus. Ecco cosa ha detto: “Cosa mi aspetto dall’anno nuovo? Una certa freddezza nel portare a casa dei risultati che sono alla portata della squadra. Il farsi riprendere in vantaggio è un segnale che un qualcosa non funziona nell’assetto della squadra e nella testa dei giocatori. E anche un po’ più di concretezza, un po’ più di ‘corto muso’ come diceva Allegri che è una persona intelligente. I tre reparti sono abbastanza simili come rendimento. La mia valutazione personale, per ogni zona di campo, è di 6.5. C’è una costante nel loro andamento, con la prospettiva di un discreto miglioramento che possa avvenire”.

Marocchino: “Chiesa e Rabiot potevano fare bene in questa Juve”

L’ex bianconero ha proseguito: “I motivi possono essere tanti: per la difesa possono essere gli infortuni, a centrocampo nessuno era dispiaciuto della perdita di Chiesa e Rabiot che, a mio parere, potevano giocare ancora alla grande in questa Juventus. Non ho poi capito la cessione del francese per andare a prendere un giocatore di cui non eri sicuro, ma c’è da dire che era entrato in quel meccanismo in cui tutto ciò che era ‘Allegriano’ era da rottamare. Si è partiti con il pensiero quasi totale che Allegri non era in grado di far giocare bene la squadra, poi quando è arrivato un allenatore con altre caratteristiche e con una rosa strutturata in maniera differente si pensava che i problemi fossero stati risolti dopo la prima vittoria col Como. Ma non era così, anche se il rendimento non è così cattivo come qualcuno vuol far passare”.