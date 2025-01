Trevisani: “La Juve per lottare per il quarto posto deve fare di più”

Le parole del giornalista Riccardo Trevisani sulla situazione in classifica della Juve dopo la prima metà di stagione

Siamo ormai arrivati a metà di questa Serie A e la situazione in classifica della Juve non è delle migliori. I tifosi bianconeri speravano che l’arrivo di Thiago Motta in panchina desse una svolta alla squadra, ma in realtà la Vecchia Signora si ritrova al momento fuori dalla zona Champions League, quinta a -3 dalla Lazio (ma con una partita da recuperare). Ora come ora è impossibile dire con certezza se la Juve riuscirà a qualificarsi o meno alla prossima Champions. I bianconeri dovranno infatti vedersela con Lazio, Fiorentina, Bologna e Milan, senza dimenticarsi di Napoli, Atalanta e Inter, che sembrano però quasi certe di un posto.

Juve, le parole di Trevisani

Intervenuto nel corso di Tutti Convocati il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato la situazione in classifica della Juve: “Mi fa ridere chi parla di crisi Inter e le critiche a Inzaghi. La Juve per il quarto posto deve giocarsela col Milan, ma deve fare certamente di più, di diverso per invertire questo trend, sia il reparto giocatori che l’allenatore“. Quanto visto fin qui non può e non deve bastare. Per questo stonano le dichiarazioni di Motta e della dirigenza secondo cui la vittoria non deve essere un’ossessione, soprattutto per una squadra abituata a vincere come la Juve. Che ne è stato del “fino alla fine”? Del DNA vincente?