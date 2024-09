Marocchino sicuro: “Questa è una Juve operaia”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Vlahovic.

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Questa è una Juventus operaia, anche se molti sostengono il contrario. Rispetto al passato la squadra è cambiata in maniera sostanziale e adesso è all’inizio di un percorso nuovo per il quale servirà necessariamente del tempo. Si è scelto di seguire una via diversa ed anche per questo la società ha voluto privarsi di uno come Chiesa, che era l’unico giocatore in rosa che aveva i venti metri brucianti, che nel calcio sono abbastanza fondamentali, ma le idee vanno rispettate e gli eventuali frutti non possono già essere maturati.

Siamo abituati a dare giudizi troppo presto, serve tempo, la frenesia è negativa sia in campo che nelle valutazioni. Sono d’accordo con chi dice che questa Juve somiglia al Thiago Motta giocatore, stessi ritmi compassati e non certo esaltanti, ma una grandissima precisione tecnica, vedremo dove questa visione porterà la squadra”.

Su Vlahovic

“Motta fa dei tentativi, come aveva già provato a mettere Nico Gozalez nella stessa posizione, non credo che si possa parlare di una bocciatura per Vlahovic, il tecnico ha semplicemente provato a togliere un riferimento alla difesa avversaria”.