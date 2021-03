Marchisio smentisce l’entrata in politica: “Incredibile debba rispondere a certe assurdità”

Il post dell'ex centrocampista bianconero

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso la sua corsa in campionato grazie alla vittoria contro lo Spezia, battuto in casa per 3-0 grazie ai gol di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo, dimostrando di aver superato ampiamente il deludente pareggio di Verona. I bianconeri si trovano ora al terzo posto in classifica in compagnia dell'Atalanta a quota 49 punti, a dieci lunghezze dall'Inter capolista e a quattro dal Milan secondo, che dopo il pareggio casalingo con l'Udinese ha visto allargarsi il divario dai cugini nerazzurri.

Mentre la squadra è al lavoro alla Continassa per preparare i prossimi impegni in calendario (Lazio in campionato e Porto in Champions League), l'ex centrocampista Claudio Marchisio è finito al centro di alcune voci che lo avrebbero voluto vedere entrare in politica, candidandosi per concorrere alla nomina di sindaco di Torino in sostituzione della Appendino. Stando a quando riporta il quotidiano La Stampa, il "Principino" sarebbe stato contattato dal PD per questa carica, ricevendo una proposta che avrebbe avuto tempo di valutare fino al prossimo ottobre, mese fissato per le elezioni. A contattare Marchisio, è stato l'ormai ex segretario del PD Nicola Zingaretti, che ha chiesto alla sezione piemontese del PD di verificare la disponibilità dell'ex numero 8, che sembrava quindi pronto a scendere in politica.

Voci che, però, sono state seccamente smentite dallo stesso Marchisionella serata di ieri con un post sui social: "Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità. La politica è una cosa seria. Allora per favore facciamo i seri. #Torino". Marchisio, quindi, continuerà a dare voce ad alcuni argomenti di attualità come ha sempre fatto, battendosi per il giusto, ma non lo farà scendendo in politica, preferendo lasciare spazio a chi, in questo campo, ha già un'esperienza passata alle proprie spalle: