Dopo la proposta ecco la nomina, Marchisio candidato a sindaco di Torino

Il Principino sarebbe stato scelto dal PD per le prossime elezioni del primo cittadino

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso la sua corsa in campionato grazie alla vittoria contro lo Spezia, battuto in casa per 3-0 grazie ai gol di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. I bianconeri hanno consolidato il loro terzo posto in classifica, ed hanno anche guadagnato due punti sul Milan secondo, che al 96esimo ha raggiunto ieri, grazie ad un calcio di rigore, il pareggio contro l'Udinese di Gotti. I rossoneri sono ora a 4 punti di distacco dai bianconeri che hanno però una partita in meno, con l'Inter che a pari partite, in attesa della sfida di questa sera contro il Parma, è distante sette lunghezze.

Mentre i bianconeri continuano la loro rincorsa in campionato, che sabato li porterà a giocare contro la Lazio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, un loro ex giocatore è pronto a tuffarsi in un nuovo mondo. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane infatti, sembra che l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio si sia convinto ad entrare in politica, e dovrebbe essere uno dei candidati a sindaco di Torino.

Stando a quando riporta il quotidiano La Stampa infatti, il PD starebbe pensando all'ex numero 8 per la candidatura a primo cittadino della città piemontese, e avrebbe chiesto a Marchisio di candidarsi. Claudio starebbe prendendo in considerazione l'offerta, complice il fatto che le elezioni slitteranno a ottobre, dando il tempo all'ex centrocampista di valutare al meglio la richiesta. A contattare Marchisio, è stato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ha chiesto al PD piemontese di verificare la disponibilità del numero 8, che potrebbe quindi scendere in politica.