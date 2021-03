Juve, è tempo di rinnovi: il punto della situazione

In casa bianconera si pensa a mettere nero su bianco diversi rinnovi in questo momento

Non ci sono soltanto i risultati al centro delle attenzioni in casa Juve in questo momento. Il club bianconero, infatti, è pronto a discutere diversi rinnovi, a partire da quelli dei componenti dell'area dirigenziale. Stando a quanto riportato da Tuttosport, nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda i prolungamenti di contratto di Fabio Paratici del dg e suo braccio destro Federico Cherubini. Entrambi andranno in scadenza il prossimo 30 giugno, ma godono della massima stima del presidente Andrea Agnelli, che non è disposto a rinunciare al loro lavoro.