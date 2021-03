Juventus-Haaland: il sogno continua, ma Raiola prepara lo sgarbo

Il buon rapporto tra Mino Raiola e la Juventus potrebbe facilitare l'operazione Haaland: ma il potente procuratore avrebbe altre preferenze

redazionejuvenews

Al termine della stagione, in casa Juventus si tireranno le somme riguardanti il futuro di Paulo Dybala e soprattutto di Cristiano Ronaldo. La situazione legata al rinnovo di contratto della Joya è sostanzialmente bloccata ormai da diversi mesi ed i persistenti problemi fisici accusati dal giocatore starebbero rallentando la procedura. In caso di mancato accordo tra le parti, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato l'argentino potrebbe lasciare Torino, in modo tale che la Vecchia Signora non corra il rischio di perderlo a parametro zero nel 2022. Ancora più incerto il futuro alla Juventus di CR7, che al termine della stagione potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di accasarsi altrove, per provare a battere nuovi record.

Con l'eventuale partenza di due attaccanti come Dybala e Cristiano Ronaldo, i campioni d'Italia in carica si troverebbero nelle condizioni di dover scovare altrettanti giocatori che non facciano sentire la loro mancanza. Se da una parte Memphis Depaypotrebbe prendere il posto del numero 10 bianconero, il difficile sarà riuscire ad ingaggiare un attaccante con lo stesso fiuto del gol e la stessa fame del fenomeno lusitano, ovvero un catalizzatore di palloni in area di rigore. Un calciatore di questa tipologia risponderebbe al nome di Erling Haaland del BorussiaDortmund, almeno un paio di volte molto vicino dal firmare con la Vecchia Signora. Tuttavia, non avendo ricevuto garanzie di titolarità, il norvegese avrebbe optato prima per il Salisburgo e poi per i gialloneri, che hanno beffato proprio la Juventus durante la campagna acquisti invernale del 2020.

I dirigenti juventini, conterebbero di sfruttare i buoni rapporti con l'entourage del giocatore, ovvero Mino Raiola, per riuscire a mettere le mani sul gioiellino classe 2000. Tuttavia, il BorussiaDortmund non avrebbe intenzione di privarsi tanto facilmente di un attaccante che praticamente ha collezionato più gol che presenze in campo, ma se ne potrà riparlare tra un anno, quando dovrebbe entrare in vigore la clausola risolutoria presente sul contratto di Haaland, che si aggirerebbe intorno ai 75 milioni di euro. Sulle tracce dell'ex Salisburgo vi sarebbero anche il ManchesterCity ed il RealMadrid, ma secondo quanto riferito dall'Evening Standard, Raiola starebbe lavorando sottotraccia per riuscire a fare accasare il suo assistito al Chelsea.