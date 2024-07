Marchisio: “La mia passione bianconera risale all’infanzia”

Claudio Marchisio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sua passione per i bianconeri.

Claudio Marchisio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Non è normale andare con uno striscione davanti ad un locale di cui non sono nemmeno unico socio. Mi lascia perplesso che nel mondo del calcio si possa fare tutto quello che passa per la testa, non generalizzo ovviamente. La mia passione bianconera risale all’infanzia: papà e mamma mi portavano allo stadio e andavo ad allenarmi con la maglia che avevo sognato. Nessuno può far leva su una dichiarazione basata su un dato per mettere in dubbio la mia fede. Non ho mancato di rispetto ai tifosi e quelli veri lo hanno capito, sono la maggioranza”.