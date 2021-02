Dybala verso il rientro, con l’Inter possibile panchina

TORINO – La Juventus ha iniziato il mese di febbraio come aveva concluso lo scorso, vincendo ieri sera contro l’Inter per 1-2 a San Siro, nella gara valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia. I bianconeri hanno messo una piccola ipoteca sul passaggio in finale, in attesa della partita di ritorno in programma martedì prossimo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Gli uomini di Andrea Pirlo hanno iniziato al meglio il mese di febbraio, che sarà pieno di impegni come quello appena passato, chiuso con tutte vittorie ed una sola sconfitta, quella registrata proprio a San Siro contro i nerazzurri.

La Juventus ha dimostrato ieri sera la sua forza, dominando il primo tempo e controllando la ripresa, con i tentativi di ricerca del pareggio dei nerazzurri che hanno sbattuto su Buffon e sulla difesa bianconera, con un Demiral sugli scudi per tutta la durata della partita. Adesso Madama affronterà la Roma in campionato sabato alle 18, e dopo la sfida di ritorno contro l’Inter, i bianconeri saranno chiamati a giocare contro il Napoli al Maradona, nella partita che precederà il ritorno della Champions League.

Il 17 febbraio infatti inizierà la seconda fase della coppa dalle grandi orecchie, con la Juventus attesa dalla doppia sfida degli ottavi di finale contro il Porto, con la partita di andata che si disputerà in Portogallo. Si avvicina quindi la parte più bella e più piena della stagione, per la quale Andrea Pirlo avrà bisogno di attingere a tutta la rosa: in questo senso arrivano buone notizie per il tecnico bresciano, che a breve ritroverà anche Paulo Dybala, il cui problema è meno grave del previsto e che potrebbe rientrare già da dopo la sfida contro la Roma di sabato, per andare in panchina contro l’Inter martedì sera. Ma attenzione perché intanto stanno circolando anche altre pesanti notizie in casa bianconera: >>> Non solo Dybala: allarme rosso, 8 (grossi) nomi in bilico! <<<