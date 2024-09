Juve, Tacconi: "Bremer pazzesco, un animale. Yildiz? Presto per giudicarlo" - JuveNews.eu

Le parole dell'ex Juve Tacconi sulla partita dei bianconeri di Thiago Motta contro il Napoli: "Ottimo impatto di Di Gregorio"

Intervistato da Tuttosport l’ex portiere bianconero Stefano Tacconi, all’Allianz Stadium in occasione della partita di Serie A contro il Napoli, ha analizzato la squadra di Thiago Motta dopo averla potuta vedere da vicino: “Di Gregorio ha avuto ottimi riflessi, una grande reazione. Direi che ha iniziato molto bene la sua avventura in bianconero: è come fare goal, trasmette fiducia. La parata su Politano? E’ di un livello di difficoltà alto perché il tiro era molto insidioso con anche un tentativo di deviazione”.

Juve, le parole di Tacconi sulla squadra di Thiago Motta

Su Bremer e Yildiz ha aggiunto: “Gleison è pazzesco, a vederlo così sembra un animale per come si avventa sull’avversario, quasi fosse una preda. Sta maturando moltissimo, sarà il futuro della squadra. Yildiz? È ancora presto per giudicarlo. La rete è stata meravigliosa e gli permette di acquisire sicurezza in se stesso, però i giovani bisogna anche saperli aspettare e farli maturare”. Chiosa finale sulla lotta scudetto: “Sono curioso di vedere quando i nuovi acquisti si saranno ambientati, trovando l’intesa con i compagni, e potranno esprimersi al massimo. Sono convinto che tra l’ottimo mercato e la fiducia verso i giovani la Juventus possa tornare grande e andare lontano“.