Marchionni: “Il bicchiere della Juve dopo l’Inter è mezzo pieno”

Marco Marchionni è ritornato sulla sfida tra la Juventus e l'Inter: per l'ex calciatore, la prestazione lascerebbe delle sensazioni positive

Intervistato per TJ, Marco Marchionni è ritornato sulla sfida in Serie A tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: “Con l’Inter è stata una bella partita, recuperare due gol di svantaggio è stato un bel segnale anche se qualcosa a livello mentale e fisico inevitabilmente lo puoi lasciare per strada. Sicuramente la Juve arriva molto bene al match, il rischio è che qualche postumo lo si potrebbe vedere stasera. Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, di sicuro l’opinione sarebbe stata diversa se la Juve avesse subito il quinto o il sesto gol. I bianconeri hanno avuto carattere e dimostrato che ogni risultato non è mai in cassaforte, ci è voluto un gran coraggio per recuperare e ora ci vorrà continuità. Nell’ambiente, a mio avviso, il 4-4 con l’Inter darà fiducia e stimoli per capire che quest’anno si può lottare fino alla fine”.

Marchionni: “Yildiz deve giocare il più possibile”

Successivamente, l’ex calciatore ha parlato dell’attaccante della Juve, Kenan Yildiz: “I giocatori non hanno bisogno di andare in panchina per fare delle grandi prestazioni, è stata una scelta di Motta e Yildiz è stato brillante nel momento in cui è subentrato. Sappiamo benissimo quanto è forte, deve giocare il più possibile in modo da avere più tempo a disposizione per far bene. Tutti i calciatori sognano di fare una partita del genere, però ribadisco che Yildiz è davvero un giocatore straordinario che può risolverti la partita in qualsiasi momento. Più lo fai giocare e meglio è, poi è chiaro che un allenatore deve valutare tutto ciò che succede all’interno della settimana”.