Marchionni: “Alla Juventus serve serenità”

Marco Marchionni ha parlato del difficile momento in stagione della Juve: per l'ex bianconero, la squadra necessiterebbe di maggiore serenità

Intervistato per JN24, Marco Marchionni ha parlato delle difficoltà recenti riscontrate in stagione dalla Juventus. Ecco le sue parole: “Serve serenità, serve sicuramente dare qualcosa in più che non è dovuto magari all’aspetto a volte fisico a volte mentale però se si riesce a stare più sereni, la Juve ha dimostrato che quando c’è serenità, che quando c’è entusiasmo, quando c’è unione di tutto i risultati arrivano.

È normale che dovrà fare un percorso grande perché quest’anno ha cambiato tanto, ha cambiato allenatore, ha cambiato giocatori magari è più facile per l’Inter che da cinque, sei, sette anni riesce ad avere sempre diciamo la stessa rosa cambiando pochi giocatori. A volte quando si cambia tanto ci vuole del tempo, ci vuole il tempo per l’allenatore per dare le sue idee però è normale che purtroppo quando si arriva in grandi squadre come Juve, Inter e Milan purtroppo il tempo è poco perché si richiede un risultato immediato”.

Marchionni: “A volte alla Juve basterebbe un pizzico di fortuna”

L’ex bianconero ha proseguito: “Guarda ti dico, basta guardare il primo tempo di Napoli, il primo tempo di Napoli non si parlava di una Juve in difficoltà. Si parlava di una Juve che comunque stava facendo una buona partita poi sappiamo tutti come è andato a finire il secondo tempo come purtroppo altre partite, poi magari quella del Benfica purtroppo è stata sbagliata dall’inizio ma perché comunque in Champions si incontrano squadre forti che sanno giocare a calcio. A volte quindi basta anche un pizzico di fortuna, magari se si riusciva a termine il risultato di Napoli la testa poi ti scatta e riesci a fare altri tipi di prestazioni”. Leggi anche la rassegna stampa della Juventus di domenica 2 febbraio <<<