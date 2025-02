Juventus, le statistiche in vista della partita con l’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con l'Empoli.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha pareggiato le ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli e più in generale non ha trovato il successo in tre delle quattro più recenti (1P), dopo che aveva vinto ben 10 delle 11 precedenti (1P); La Juventus non ha mai mancato il successo per tre partite di Serie A consecutive contro l’Empoli e solamente nella stagione 1998/99 non ha ottenuto vittorie né all’andata né al ritorno contro i toscani; L’Empoli ha evitato sconfitta solo in sette degli ultimi 24 confronti con la Juventus in Serie A (3V, 4N), cinque dei quali arrivati nel girone di ritorno; L’Empoli ha perso 22 partite di Serie A contro la Juventus (4V, 5N) e solo contro Roma (23) e Inter (27) conta più sconfitte nel massimo campionato; La Juventus ha vinto l’80% delle sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (12V, 2N, 1P): tra le avversarie attualmente nella competizione, solo contro l’Hellas Verona (85%) i bianconeri hanno all’attivo una percentuale di successi interni più alta”.

Le altre statistiche

“In 15 trasferte contro la Juventus in Serie A solo una volta l’Empoli è riuscito a segnare più di un gol ai bianconeri, nella sconfitta per 5-2 del 21 dicembre 1997; in generale ha mancato l’appuntamento con il gol in 10 gare esterne; La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 11 partite di Serie A giocate alle 12.30 (10 di domenica e una di sabato), vincendo sette volte e pareggiando quattro, incluse due nelle due più recenti (0-0 contro il Genoa e 1-1 contro il Cagliari).

Dal 2011 in avanti la Juventus ha perso solamente una delle 16 partite casalinghe di Serie A disputate alle 12.30 (1-4 contro il Parma il 6 gennaio 2011 con Luigi Delneri in panchina), vincendo 11 volte e pareggiando quattro nelle ultime 15; L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 14 gare giocate in Serie A di domenica alle 12:30 (4N, 9P) – 1-0 contro il Napoli 12 novembre 2023 – e in ben 10 di queste non ha trovato la via del gol”. Intanto ecco le notizie sul mercato della Juve<<<